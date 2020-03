INDvsSA धरमशालात पावसाचा ‘खेळ’, पहिला सामना एकही चेंडू न टाकता रद्द

न्यूझीलंडमध्ये दारुण पराभव सहन करावा लागल्यानंतर घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेवर राग काढण्यासाठी हिंदुस्थानच्या संघाला थोडी वाट पाहावी लागणार आहे. कारण धरमशाला येथे होणारा पहिला एक दिवसीय सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला आहे. ‘बीसीसीआय’च्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून याची माहिती देण्यात आली आहे.

हिंदुस्थान आणि दक्षिण आफ्रिकेतील तीन एक दिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना 12 मार्चला धरमशाला येथे होणार होता. मात्र एकही चेंडू न टाकता हा सामना रद्द करावा लागला आहे. धरमशाला येथे दिवसभर पावसाने बॅटिंग केली. त्यामुळे नाणेफेकही होऊ शकला नाही. सायंकाळी 6.30 वाजता सामना 20-20 षटकांचा करण्याबाबत निर्णय होणार होता, मात्र पावसाचा खेळ सुरुच राहिल्याने अखेर सामना रद्द करण्यात आला. खराब वातावरण आणि कोरोन व्हायरसमुळे या लढतीचे फक्त 40 टक्के तिकिटविक्री झाली होती. आता मालिकेतील दुसरा सामना 15 मार्चला लखनौ येथे होणार आहे.

The 1st ODI between India and South Africa has been abandoned due to rains.#INDvSA pic.twitter.com/Oc5iO6q9dj

— BCCI (@BCCI) March 12, 2020