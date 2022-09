सुरेश रैना याची क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्तीची घोषणा

टीम इंडियाचा माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैना याने क्रिकेटच्या सर्व प्रकारांमधून निवृत्ती स्वीकारत असल्याची घोषणा केली आहे. म्हणजेच रैना आता कसोटी, एकदिवसीय, टी-20 आणि आयपीएल अशा सगळ्या प्रकारातून निवृत्त होणार आहे.

रैना याने स्वतःच ट्वीट करून याची माहिती दिली आहे. यापूर्वी रैनाने 15 ऑगस्ट 2020 रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. पण, तो उत्तर प्रदेश संघासाठी देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये खेळत होता. तसंच, आयपीएलमधूनही तो खेळताना दिसत होता. अर्थात 2022च्या आयपीएलच्या मोसमात त्याला कुणीही खरेदी केलं नव्हतं.

It has been an absolute honour to represent my country & state UP. I would like to announce my retirement from all formats of Cricket. I would like to thank @BCCI, @UPCACricket, @ChennaiIPL, @ShuklaRajiv sir & all my fans for their support and unwavering faith in my abilities 🇮🇳

— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) September 6, 2022