जय हिंद की सेना! समुद्री चाच्यांच्या तावडीत सापडलेल्या पाकिस्तान्यांची नौदलाकडून सुटका

भारतीय नौदलाने चोवीस तासांत दुसरे यशस्वी ऑपरेशन केले आहे. आता भारतीय नौदलाने सोमालियातील 11 चाच्यांच्या तावडीतून पाकिस्तानच्या 19 नागरिकांची सुखरुप सुटका केली आहे. मंगळवारी, भारतीय नौदलाने माहिती दिली की, त्यांच्या जहाज सुमित्राने एफव्ही अल नैमी या मासेमारी जहाजाचा चाचेगिरीचा प्रयत्न हाणून पाडला आहे.

भारतीय नौदलाच्या सैनिकांनी सोमालियाच्या पूर्व किनाऱ्यावर चाचेगिरीविरोधी ही कारवाई केली. यापूर्वी भारतीय नौदलाने एफव्ही इमानवर चाचेगिरीचा प्रयत्न हाणून पाडला होता. भारतीय नौदलाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘आयएनएस सुमित्रा’ या युद्धनौकेने ‘एफव्ही अल नैमी’ला रोखले आणि त्यानंतर कारवाई केली. या वेळी चाच्यांनी जहाजावरील 19 पाकिस्तानी लोकांना ओलीस ठेवल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर ‘आयएनएस सुमित्रा’वर तैनात कमांडो पथकाने समुद्री चाच्यांना SOPs नुसार नौकेच्या कर्मचाऱ्यांसह सर्व जहाजावर सोडण्यास भाग पाडले.

Indian Naval Ship Sumitra, having thwarted the Piracy attempt on FV Iman, has carried out yet another successful anti-piracy operation off the East Coast of Somalia, rescuing Fishing Vessel Al Naeemi and her Crew (19 Pakistani Nationals) from 11 Somali Pirates: Indian Navy https://t.co/cqm0RxtQxB pic.twitter.com/NUIV0Cu5iK

— ANI (@ANI) January 30, 2024