इंग्लडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेसाठी हिंदुस्थानचा संघ जाहीर, सुर्यकुमारचे संघात समावेश

इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा करण्यात आली आहे. आयपीएलमध्ये चांगली कामगिरी केलेल्या सुर्यकुमार यादव, राहुल तेवातिया, इशान किशन या युवा खेळाडूंना संघात घेण्यात आली आहे. त्या सोबतच रोहीत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, रिषभ पंत यांचेही संघात पुनरागमन झाले आहे. मात्र टीम इंडियाचा महत्त्वाचा वेगवान गोलंदाज जसप्रित बुमराह याचा मात्र संघात समावेश केलेला नाही.

BCCI announces squad for the upcoming five-match T20I series against England to be played at Sardar Patel Stadium, Motera in Ahmedabad from March 12.

— ANI (@ANI) February 20, 2021