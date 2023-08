Indigo Flight Emergency Landing – उड्डाणानंतर काही मिनिटाला इंजिन बंद पडलं, 181 प्रवाशांचा जीव टांगणीला

पाटणा विमानतळावर शुक्रवारी सकाळी इंडिगो विमानाचे इमर्जन्सी लँडिंग (Indigo Flight Emergency Landing) करण्यात आले. उड्डाणानंतर अवघ्या काही मिनिटाला इंजिन खराब झाल्याने इमर्जन्सी लँडिंगचा निर्णय घेण्यात आला. विमान अचानक धावपट्टीकडे झेपावू लागल्याने प्रवाशांचा जीव टागणीला लागला. मात्र अनुभवी वैमानिकाने विमान सुरक्षित उतरवले आणि प्रवाशांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.

‘एएनआय’ने दिलेल्या माहितीनुसार, इंडिगोच्या 6 ई 2433 (Indigo flight 6E 2433) या विमानाने सकाळी 8 वाजून 48 मिनिटांनी उड्डाण घेतले होते. हे विमान दिल्लीकडे मार्गस्थ झाले होते. मात्र उड्डाणानंतर काही मिनिटांनी विमानाच्या इंजिनमध्ये बिघाड झाल्याचे वैमानिकाच्या लक्षात आले. यामुळे वैमानिकाने विमानतळ प्राधिकरणाकडे इमर्जन्सी लँडिंगची परवानगी मागितली. त्यानंतर 9 वाजून 11 मिनिटांनी विमानाचे सुरक्षित लँडिंग करण्यात आली.

Indigo flight 6E 2433 to Delhi, three minutes after departure reported one engine inoperative. The aircraft landed safely at 0911 hours. All operations are normal at the airport: Director, Patna Airport, Bihar https://t.co/maDDC8LPBw

