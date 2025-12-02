पतीच्या मृत्यूचा शोक व्यक्त करण्यापेक्षा, प्रिया सचदेव मालमत्ता लपवण्यात व्यस्त, संजय कपूर यांच्या आईचा आरोप

उद्योगपती संजय कपूर यांच्या निधनानंतर, त्यांच्या ३०,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवरून कौटुंबिक वाद निर्माण झाला आहे. त्यांची तिसरी पत्नी प्रिया सचदेव यांच्यावर मालमत्ता हडपण्याचा आणि लपविण्याचा आरोप आहे. संजयची आई राणी कपूर आणि माजी पत्नी करिश्मा कपूर यांच्यात न्यायालयात मालमत्तेवरून लढा सुरू आहे. न्यायालय इस्टेटची सत्यता आणि मृत्युपत्राची वैधता यावर वादविवाद सुरु आहे.
राणी कपूर यांचे वकिल वैभव गग्गर यांनी दावा केला की, राणी कपूर यांचा वार्षिक पगार ₹६० कोटी होता, तरीही त्याच्या बँक खात्यात ₹२ कोटींपेक्षा कमी आहे. त्याच्या क्रिप्टो मालमत्तेची किंमत फक्त अंदाजे ₹१.६९ कोटी आहे. संपत्ती लपवल्याचा आरोप करत, वकिलाने न्यायालयाला प्रिया कपूरला गेल्या दोन वर्षात तिच्या आणि संजय कपूरच्या सर्व मालमत्तेचा संपूर्ण तपशील सादर करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.
दिवंगत उद्योगपती संजय कपूर यांची आई राणी कपूर यांनी सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की, त्यांच्या मुलाच्या मृत्यूनंतर, त्यांची सून प्रियाने त्याच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त करण्याऐवजी त्याच्या मालमत्तेवर ताबा मिळवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला आहे. राणी कपूर म्हणाल्या की, तिच्या मुलाच्या मृत्युपत्राची कधीही माहिती देण्यात आली नाही. मृत्युपत्रात त्याच्या आईच्या अस्तित्वाचा उल्लेख नाही, जरी संजयने त्याच्या हयातीत दावा केला होता की, त्याला त्याच्या आईकडून सर्वकाही वारसाहक्काने मिळाले आहे.
बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्मा कपूरच्या मुलांनी त्यांचे दिवंगत वडील संजय कपूर यांच्या कथित मृत्युपत्राला आव्हान देणाऱ्या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठासमोर हे युक्तिवाद करण्यात आले. या इस्टेटची किंमत ₹३०,००० कोटी असल्याचे सांगितले जाते. न्यायालयाने ३ डिसेंबर रोजी पुढील युक्तिवादासाठी हे प्रकरण सूचीबद्ध केले आहे.