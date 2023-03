IPL 2023 – ऋषभ पंत आयपीएलला मुकणार, दिल्ली कॅपिटल्सने ‘या’ खेळाडूकडे सोपवले कर्णधारपद

आयपीएलचा 16वा हंगाम 31 मार्च 2023 पासून सुरू होणार आहे. टीम इंडियाचा विस्फोटक यष्टीरक्षक खेळाडू ऋषभ पंत या हंगामाला मुकणार आहे. ऋषभ पंत रस्ते अपघातामध्ये जखमी झाला होता. यातून तो हळूहळू सावरत असून अद्याप तो मैदानात उतरण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे दिल्ली कॅपिटल्सने नव्या कर्णधाराची घोषणा केली आहे.

ऋषभ पंत याच्या अनुपस्थितीमध्ये दिल्लीच्या कर्णधारपदाची धुरा ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज खेळाडू डेव्हिड वॉर्नर याच्याकडे देण्यात आली आहे. गुरुवारी दिल्ली कॅपिटल्सने याची घोषणा केली. डेव्हिड वॉर्नर याने आयपीएलमध्ये याआधी सनरायझर्स हैदराबाद संघाचे कर्णधारपद भूषवले आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली हैदराबाद संघाने आयपीएल स्पर्धाही जिंकली आहे. त्यामुळे दिल्लीला त्याच्या नेतृत्वाचा नक्कीच फायदा होईल.

POV: Imagining Captain Davey arriving at #QilaKotla via the nearest #DelhiMetro

Dilli, it’s time to roar together this #IPL2023 with David Warner () ❤#YehHaiNayiDilli | @davidwarner31 pic.twitter.com/xzEoWhKyyR

