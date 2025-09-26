रेफ्रिजरेटरच्या वर वायफाय राउटर ठेवणे योग्य आहे का?

सध्याच्या घडीला प्रत्येक कामासाठी इंटरनेट आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे इंटरनेट वापरण्यासाठी वाय-फाय आवश्यक आहे. आजकाल जवळजवळ प्रत्येकाच्या घरात वाय-फाय बसवलेले असते. पण लोकांच्या मनात एक प्रश्न वारंवार येतो तो म्हणजे त्यांचा वाय-फाय राउटर कुठे ठेवावा. म्हणजे नेटवर्क उत्तम मिळेल. जागेच्या अभावामुळे किंवा सोयीअभावी बरेच लोक त्यांचा राउटर रेफ्रिजरेटरच्या वर ठेवतात. पण हे बरोबर आहे का? बहुतेक लोकांना हे कळत नाही की असे केल्याने कनेक्शनवर परिणाम होऊ शकतो. चला राउटर ठेवण्यासाठी योग्य जागा जाणून घेऊया.
रेफ्रिजरेटरवर ठेवण्याचे काय परिणाम होतात?
तुमचा वाय-फाय राउटर रेफ्रिजरेटरच्या वर ठेवला तर प्रथम लक्षात ठेवा की, रेफ्रिजरेटर हे सतत चालू असलेले मोटर आणि कंप्रेसर असलेले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आहे. यामुळे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे राउटरचा सिग्नल कमकुवत होऊ शकतो. शिवाय, रेफ्रिजरेटरच्या वरील पृष्ठभाग गरम राहतो.
सतत उष्णता राउटरच्या कामगिरीवर परिणाम करू शकते. बरेच लोक विचार न करता ते तिथे ठेवतात, म्हणून हे करणे टाळा.
वाय-फाय राउटर ठेवण्यासाठी योग्य जागा कोणती आहे?
आता लोकांना प्रश्न पडतो की तुम्ही ते रेफ्रिजरेटरवर ठेवू शकत नाही का. तर घरी राउटर कुठे ठेवावे?
राउटर नेहमी घराच्या मध्यभागी आणि उंचावर ठेवावे.
राऊटरजवळ कोणत्याही मोठ्या धातूच्या वस्तू किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे असू नयेत.
राउटर बंद कपाटात किंवा कोपऱ्यात ठेवल्याने सिग्नल कमकुवत होऊ शकतो.
तुमचे घर मोठे असेल, तर तुम्ही प्रत्येक खोलीत जलद इंटरनेट प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी एक्स्टेंडर वापरू शकता.
राउटर योग्य ठिकाणी ठेवल्याने, इंटरनेटचा वेग तर सुधारेलच पण वारंवार होणारे नेटवर्क आउटेज देखील दूर होतील.