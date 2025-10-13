गुळाचा चहा करताना खराब होतो, मग घ्या ही खबरदारी

हिवाळा असो किंवा पावसाळा एक कप गरम चहा प्रत्येकाचा मूड ताजा करतो. पण साखरेऐवजी गुळ घातला तर त्याची चव आणि आरोग्य फायदे दुप्पट होतात. बदलत्या ऋतूंमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी गुळाचा चहा पिणे हा एक उत्तम मार्ग आहे. गुळात लोह, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि इतर खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. यामुळे आपल्या शरीराला आतून मजबूती मिळते. सर्दी आणि फ्लूसारख्या समस्यांपासून संरक्षण होते. परंतु अनेकदा गुळाचा चहा हा करताना चहा फुटतो किंवा खराब होतो.
गुळाचा चहा केवळ स्वादिष्टच नाही तर आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर आहे. तो शरीराला विषमुक्त करतो, रक्त शुद्ध करतो आणि उर्जेची पातळी वाढवतो. बदलत्या ऋतूंमध्ये सर्दी, खोकला किंवा थकवा लवकर येतो तेव्हा हा चहा आराम देतो. गुळातील खनिजे पचन सुधारतात आणि पोटफुगी आणि गॅस टाळतात.
गुळाचा चहा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य
१ कप पाणी
१ कप दूध
२ चमचे चहा पावडर
१ इंचाचा आल्याचा तुकडा (चिरलेला)
२ वेलची
४ चमचे गूळ (किसलेले किंवा बारीक केलेले)
गुळाचा चहा योग्य प्रकारे कसा बनवायचा
प्रथम एका पॅनमध्ये दूध ओता आणि मध्यम आचेवर गरम करा. दूध उकळत आहे याची खात्री करा, परंतु ते जास्त वेळ उकळू देऊ नका. आता, गॅस बंद करा आणि दूध बाजूला ठेवा.
दुसऱ्या पॅनमध्ये १ कप पाणी ओता आणि मध्यम आचेवर उकळू द्या. पाणी उकळू लागले की, आले आणि वेलची घाला. चव येण्यासाठी २-३ मिनिटे उकळू द्या.
आता उकळत्या पाण्यात गूळ घाला आणि तो विरघळू द्या. गूळ पूर्णपणे विरघळेल आणि पाणी थोडे घट्ट होईल याची खात्री करा. गूळ नेहमी प्रथम पाण्यात विरघळवावा, थेट दुधात नाही.
आता या मिश्रणात २ चमचे चहाची पाने घाला आणि २ मिनिटे शिजवा. यामुळे रंग आणि चव दोन्ही येईल.
या मिश्रणात आधीच उकळलेले दूध घाला आणि ते पूर्ण उकळी आणा. उकळी आली की, गॅस बंद करा. तुमचा गुळाचा चहा तयार आहे.
टिप
गुळामध्ये नैसर्गिक आम्लयुक्त घटक असतात. त्यामुळेच हे गरम दूध थेट मिसळल्यास दही होते. म्हणून आधी गूळ पाण्यात उकळवायला हवे.
सकाळी रिकाम्या पोटी किंवा नाश्त्यानंतर गुळाचा चहा घेणे सर्वात योग्य आहे. गुळाचा चहा हा पचनास मदत करतो.
हिवाळ्यात हा चहा प्यायल्याने, सर्दीपासून आराम मिळतो.
झोपण्यापूर्वी तो प्यायल्याने घसा खवखवणे आणि खोकल्यापासून आराम मिळतो.