जयगडचे सहाय्यक निरीक्षक कुलदीप पाटील यांची बदली

सामना ऑनलाईन
|

खंडाळा येथील तिहेरी हत्याकांड प्रकरणात जयगड पोलिसांची हलगर्जीपणा समोर आल्यानंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी याप्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. जयगड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कुलदीप पाटील याची तात्काळ बदली पोलीस नियंत्रण कक्षात करण्यात आली आहे.

खंडाळ्यातील तिहेरी हत्याकांडात जयगड पोलिसांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होऊ लागल्यानंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी पत्रकार परिषदेत दोषींवर कारवाई करू असा इशारा दिला होता. वर्षभरापूवी राकेश जंगम बेपत्ता झाल्याची तक्रार त्याच्या आईने केली होती. त्यावेळी जयगड पोलिसांनी योग्य तपास किंवा शोध मोहिम राबवली नाही. दुर्वास पाटील याने राकेश जंगम याचा गळा आवळून खून केला आणि त्याचा मृतदेह आंबा घाटात नेऊन पुरला होता.

त्यापूर्वी सायली बार मध्ये सीताराम वीर याला दुर्वास पाटील आणि त्याच्या साथीदारांनी बेदम मारहाण केली त्या मारहाणीत सीताराम वीरचा मृत्यू झाला. ही दोन्ही प्रकरणे भक्ती मयेकर हिच्या खूनानंतर उघडकीस आली. भक्ती मयेकर हिचा खूनही खंडाळ्यातील सायली बार मध्ये करण्यात आला होता. या तिहेरी हत्याकांडाचा सुगावा ही जयगड पोलिसांना लागला नाही. त्यामुळे जयगड पोलीस संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले.

अखेर या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी जयगड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कुलदीप पाटील याची तात्काळ पोलीस नियंत्रण कक्षात बदली केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

राजापूर रानतळे येथे मोकाट गुरांमुळे भीषण अपघात; वाहनचालक थोडक्यात बचावला

पिवळ्या दातांवर ‘हा’ आहे जालीम उपाय, वाचा

केसांमधील उवा होतील चुटकीसरशी गायब, वापरा ‘या’ महत्त्वाच्या टिप्स

केसगळती रोखण्यासाठी मोहरीच्या तेलात या गोष्टी मिसळून बघा, केस होतील काहीच दिवसात घनदाट

वजन कमी करण्यासाठी पाण्यात भिजवलेला हा सुका मेवा आहे खूप गरजेचा, वाचा

तुळशीच्या पानात दडलाय आरोग्याचा खजिना, वाचा

supreme court

मुलीच्या लग्नासाठी वडिलोपार्जित मालमत्ता विकणे योग्यच

तेल, वायूचे भांडार कमी होतायत, वेळीच सावध व्हा! आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीने दिला हिंदुस्थानला इशारा

ड्रग्ज तस्कर देशांच्या यादीत हिंदुस्थानचे नाव टाकले, मोदी यांना ट्रम्प यांचे बर्थडे गिफ्ट