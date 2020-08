पाकड्यांच्या घुसखोरीचा डाव उघड, जम्मू-कश्मीर सीमेवर बीएसएफ जवानांना सापडले मोठे भुयार

जम्मू-कश्मीरमध्ये पाकिस्तानला लागून असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर बीएसएफ जवानांना मोठे भुयार सापडले आहे. यानंतर जवानांनी या भागात मोठी शोधमोहीम हाती घेतली आहे. पाकड्यांनी दहशतवादी कारवायांसाठी आणि घुसखोरी करण्यासाठी हे भुयार केल्याचा अंदाज असून भुयारात काही संशयास्पद वस्तू देखील आढळल्या आहेत.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मूमधील सांबा सेक्टरमध्ये गुरुवारी गस्तीवर असणाऱ्या बीएसएफ जवानांना भुयार सापडले. हे भुयार जवळपास 50 मीटर लांब आहे. यानंतर हाती घेतलेल्या शोधमोहीमेत भुयारात प्लास्टिकच्या पिशव्या आढळल्या आहेत. यावर पाकिस्तानी शिक्के आहेत. दहशतवादी कारवाईसाठी आणि घुसखोरी करण्यासाठी हे सुरुंग खोदले असावे असा अंदाज अधिकाऱ्यांना आहे.

Jammu & Kashmir: Security forces deployed at the site where a tunnel has been found in Samba by Border Security Force (BSF).

The tunnel starts in Pakistan along the border and ends in Samba, according to Jammu BSF IG NS Jamwal. pic.twitter.com/4NAxvYfsjB

— ANI (@ANI) August 29, 2020