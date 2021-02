JammuKashmir श्रीनगरमध्ये पोलिसांच्या ताफ्यावर दहशतवाद्यांचा गोळीबार, दोन पोलीस शहीद

जम्मू-कश्मीरमध्ये एकिकडे पुलवामा, बडगाम येथे चकमकी सुरू असताना श्रीनगर येथे पोलिसांच्या ताफ्यावर दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला आहे. या गोळीबारात दोन पोलीस शहीद झाले आहेत.

येथील बाराजुल्ला परिसरात ही घटना घडली आहे. शुक्रवारी दुपारी दहशतवाद्यांनी पोलिसांच्या ताफ्यावर गोळीबार केला. त्यात जम्मू कश्मीर पोलीस दलाचे दोन कर्मचारी शहीद झाले.

या घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेजही सापडलं आहे. या फुटेजमध्ये एक दहशतवादी एके – 47 घेऊन दबा धरून आहे. तो तेथील मुख्य बाजारातही शस्त्र घेऊन फिरताना दिसत आहे. या दहशतवाद्याची ओळख पटवून त्याला शोधण्याची मोहीम राबवली जात आहे. या दहशतवाद्याच्या जोडीला अन्य एक दहशतवादीही दिसत आहे.

Jammu and Kashmir: Unidentified people fire bullets at security forces in Baghat Barzulla of Srinagar district in Kashmir. More details awaited.

— ANI (@ANI) February 19, 2021