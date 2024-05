मतदान का नाही केलं? तिकीट कापलेल्या खासदाराला भाजपची नोटीस; मिळालं खरमरीत उत्तर

Lok Sabha Election 2024: माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप खासदार जयंत सिन्हा यांना भाजपनं कारणे दाखवा नोटीस धाडली आहे. या नोटीसीला जयंत सिन्हा यांनी उत्तर देताना कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

देशाच्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान का केले नाही आणि त्यांनी निवडणूक प्रचारात का भाग घेतला नाही असा सवाल सिन्हा यांना विचारण्यात आला आहे. भाजपचे झारखंड सरचिटणीस आदित्य साहू यांच्या पत्राला उत्तर देताना जयंत सिन्हा म्हणाले की त्यांनी मतदान केले परंतु पोस्टल बॅलेटद्वारे, कारण ते ‘वैयक्तिक वचनबद्धतेसाठी’ परदेशात होते.

झारखंडमधील हजारीबाग मतदारसंघाचे खासदार असलेले पण या निवडणुकीतून वगळण्यात आलेले सिन्हा म्हणाले, ‘तुमचं पत्र मिळालं आणि तुम्ही ते माध्यमांनाही प्रसिद्ध केल्याचं समजल्यावर मला खूप आश्चर्य वाटलं’.

मनीष जैस्वाल यांना हजारीबाग लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवार घोषित केल्यापासून ते ‘संघटनात्मक काम आणि निवडणूक प्रचारात’ भाग घेत नसल्याच्या साहू यांच्या आरोपाला उत्तर देताना, सिन्हा म्हणाले की त्यांना ‘कोणत्याही पक्षाच्या कार्यक्रमांना, रॅलींना किंवा संघटनात्मक बैठकांना आमंत्रित केलं गेलं नाही’.

‘पक्षाने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मनीष जैस्वाल यांना उमेदवार म्हणून घोषित केलं. मी 8 मार्च 2024 रोजी जैस्वाल जी यांचं अभिनंदन केलं तेव्हा माझं समर्थन स्पष्ट झालं, सोशल मीडियावर याचा पुरावा आहे आणि त्यांच्या निवडीसाठी माझा पाठिंबा दर्शविला’, असं ते म्हणाले.

‘मी कोणत्याही निवडणूक कार्यक्रमात सहभागी व्हावे अशी पक्षाची इच्छा असती, तर तुम्ही माझ्याशी नक्कीच संपर्क साधला असता. तसेच, पक्षाचा एकही वरिष्ठ नेता किंवा झारखंडमधील खासदार/आमदार माझ्यापर्यंत पोहोचला नाही. मला कोणत्याही पक्षाच्या कार्यक्रमांसाठी, रॅलीसाठी किंवा संघटनात्मक बैठकांसाठी आमंत्रित करण्यात आलं नव्हतं’, असं म्हणत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे कानउघडणी केली आहे.

My response to Shri Aditya Sahu ji’s letter sent on May 20, 2024 pic.twitter.com/WfGIIyTvdz

— Jayant Sinha (Modi Ka Parivar) (@jayantsinha) May 22, 2024