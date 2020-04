कलबुर्गीत लॉकडाऊनचे नियम मोडून मंदिराच्या रथ यात्रेला शेकडोंची गर्दी

कर्नाटकात कोरोना व्हायरसचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. देशातील कोरोनाचा सर्वात पहिला बळी हा कर्नाटकातील कलबुर्गीत गेला होता. त्यामुळे कलबुर्गी हा कोरोनाचा हॉटस्पॉट ठरला आहे. या ठिकाणी लॉकडाऊनचे नियम कडक केलेल असतानाही येथील एका मंदिराच्या उत्सवाला हजारो लोकांनी गर्दी केल्याचे दिसून आले. मंदिराचा रथ ओढण्यासाठी लोक सोशल डिस्टंसिंग विसरून गर्दी करत होते. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

A village in Chittapur of Kalburgi – deemed hotspot for #COVID19– violates lockdown restrictions to host Siddhalingeswara chariot festival as 100s gather. Kalburgi reported d first #COVID19 death in d country. Death toll in district now at 3 with 18 active cases@XpressBengaluru pic.twitter.com/Wx6uF31DXG

— Anusha Ravi Sood (@anusharavi10) April 16, 2020