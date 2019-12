लेडी गागाची ‘गंदी बात’ , म्हणाली शेवटची आंघोळ केव्हा केली ते माहितीच नाही

पाश्चिमात्य गायिका लेडी गागाचे जगभरात करोडो चाहते आहेत. लेडी गागा तिच्या विधानांमुळे आणि कपड्यांमुळे सतत चर्चेत असते. दोन महिन्यांपूर्वी लेडी गागाने संस्कृत श्लोक ट्विट केले होते. आता लेडी गागा चर्चेत आली आहे ते तिनेच केलेल्या एका विधानामुळे. तिने जी खासगी बाब सांगितली आहे ती ऐकून अनेकांना धक्काही बसला आणि किळसही आली. लेडी गागाने म्हटलंय की तिने शेवटची अंघोळ केव्हा केली होती हे तिलाही आठवत नाहीये. अनेक दिवस आंघोळ न करण्यामागचं कारणही तिने सांगितलं आहे.

#LG6

my assistant: when’s the last time you bathed

me: i don’t remember

— Lady Gaga (@ladygaga) December 19, 2019