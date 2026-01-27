Latur news – निलंग्यात काँग्रेसच्या महिला उमेदवाराचं अपहरण; भाजप आमदारावर गंभीर आरोप, काँग्रेसची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव

सामना ऑनलाईन
|

लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यातून एक अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपायला अवघा एक दिवस उरला असतानाच, निलंगा तालुक्यातील तांबाळा जिल्हा परिषद गटातील काँग्रेसच्या महिला उमेदवाराचे अपहरण झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून काँग्रेसने थेट सत्ताधारी भाजपवर निशाणा साधला आहे.

निलंगा तालुक्यातील आणि औसा विधानसभा मतदारसंघातील तांबाळा जिल्हा परिषद मतदार संघ हा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहे. येथून काँग्रेस पक्षाच्या वतीने अंजना सुनील चौधरी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, 24 जानेवारी रोजी सायंकाळी 5 वाजता उदगीर येथून त्यांचे अपहरण झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

अंजना चौधरी या उदगीर येथील बिदर रोड भागात आपल्या मैत्रिणीकडे हळदी-कुंकवाच्या कार्यक्रमासाठी गेल्या होत्या. त्यांना घेण्यासाठी काँग्रेसचे स्थानिक नेते रणजीत कोकणे तेथे पोहचले होते. कार्यक्रम संपल्यानंतर प्रचाराला जायचे असे ठरले होते. मात्र, रणजीत कोकणे काही वेळासाठी बाहेर गेले असता, काही गुंडांनी अंजना यांना जबरदस्तीने गाडीत घालून पळवून नेले. या घटनेनंतर काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अभय साळुंके यांनी माध्यमांशी बोलताना सत्ताधारी भाजप आमदाराच्या गुंडांनीच हे अपहरण केल्याचा घणाघाती आरोप केला आहे. निवडणुकीच्या रिंगणातून बाजूला करण्यासाठीच हे षडयंत्र रचल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी काँग्रेस पक्षाने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांना तातडीने निवेदन दिले आहे.जना चौधरी यांचा शोध घेऊन त्यांना तात्काळ मुक्त करावे आणि गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अभय साळुंके आणि शहर जिल्हाध्यक्ष ॲड. किरण जाधव यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Pune news – 50 तोळे सोने, लाखोंचा हुंडा दिल्यानंतरही छळ अन् बळजबरीने गर्भपात; महिला सरपंचाच्या घरात हुंडाबळी, सुनेनं जीवन संपवलं

माणसं फोडणे, विकत घेणे आणि निवडणुका लढवणे हीच त्यांची लोकसेवा; संजय राऊत यांची मुख्यमंत्र्यांवर टीका

Pune News – माता न तू वैरिणी! वाघोलीत कौटुंबिक वादातून आईकडून दोन मुलांवर हल्ला; मुलाचा मृत्यू

gita gopinath cites 1.7 million air pollution deaths in india at davos

देशात प्रदूषणामुळे सुमारे १७ लाख लोकांचा मृत्यू! अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांच्या या आकडेवारीचा आधार काय? वाचा संपूर्ण माहिती

मिंधे गटाला बाळासाहेब नाही तर मोदी, शहा वंदनीय; संजय राऊत यांचा घणाघात

लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पीडितांची ओळख उघड करू नका, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना कडक निर्देश

europe financing war against itself with india-eu deal team trump

युरोप स्वतःविरुद्धच्या युद्धालाच रसद पुरवतोय! India-EU व्यापार करारावरून अमेरिकेचा खळबळजनक आरोप

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त लावलेला स्पीकर अंगावर पडून 3 वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू, विक्रोळीतील हृदयद्रावक घटना

bareilly magistrate alankar agnihotri resigns over new ugc rules

UGC च्या नव्या नियमांना विरोध करत बरेलीच्या सिटी मॅजिस्ट्रेटचा राजीनामा; जिल्हाधिकाऱ्यांवर केले गंभीर आरोप