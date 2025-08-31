Latur News – मांजरा प्रकल्पातून पुन्हा एकदा पाण्याचा विसर्ग सुरू

मांजरा प्रकल्पातून पुन्हा एकदा पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. प्रकल्पाचे सहा वक्र दरवाजे उघडण्यात आले आहेत. मांजरा धरण पाणलोट क्षेत्रात पडत असलेल्या पावसामुळे व धरण पाणी पातळी नियंत्रित करण्याचे दृष्टीने रविवारी दुपारी 3 वाजता गेट क्रमांक 2 व 5 (हे 2 गेट) 0.25 मीटरने उघडण्यात आले आहेत.
सद्यस्थितीत मांजरा धरणाच्या सांडव्याची 4 वक्रद्वारे (क्र.1, 2, 3, 4, 5 व 6) 0.25 मीटरने चालू असून मांजरा नदीपात्रात 5241.42 क्युसेक्स (148.44क्युमेक्स) इतका विसर्ग सुरू आहे. धरणामध्ये येणारी पाण्याची आवक पाहून विसर्ग वाढवणे अथवा कमी करणे बाबत निर्णय घेण्यात येईल. नदी काठावरील, पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावातील नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.