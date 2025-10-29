Latur News – मांजरा नदीवरील पुल पुराच्या पाण्याखाली, दहा गावातील वाहतूक ठप्प

सामना ऑनलाईन
|

शिरुर अनंतपाळ ते निलंगा जाणाऱ्या रस्त्यावरील बाकली-बसपूर येथील मांजरा नदीवरील पूल पाण्याखाली गेला आहे. यामुळे दहा गावातील वाहतूक ठप्प झाली आहे. तसेच खबरदारीचा उपाय म्हणून बस सेवाही बंद करण्यात आली आहे.

मंगळवारी (28 ऑक्टोबर 2025) झालेल्या पावसामुळे नदीपात्रात अधिक पाणी वाहत आहे. त्यामुळे मांजरा नदीपात्रात पाणी सोडण्यात येत आहे. यामुळे मांजरा नदीवरील बसपूर-बाकली पुलावरून पाणी वाहत आहे. आज (29 ऑक्टोबर) सायंकाळी पाच वाजल्यापासून हा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. यामुळे साकोळ, सांगवी, घुग्गी, राणी अंकुलगा, बाकली, बिबराळ, बसपूर, खडक उमरगा, केळगाव, लांबोटा, निलंगा बससेवा बंद करण्यात आली आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Saamana (@saamana_online)

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – लहरी पावसामुळे भातशेतीसह नाचणी पिकाचेही नुकसान, शेतकरी हवालदील

भाजपच्या राक्षसी प्रवृत्ती पासून प्रत्येकाने सतर्क राहणं गरजेचं, जैन बोर्डिंग प्रकरणी रोहित पवार यांची टीका

लोणार सरोवर परिसरात आफ्रिकन गरुडाचा थरारक शोध! हिंदुस्थानात पहिल्यांदाच आढळले Wahlberg’s Eagle

नागिण डान्स करण्याच्या तयारीत असणाऱ्या बांगलादेशची फजीती, षटकार मारूनही फलंदाज बाद

अमिताभ यांना केला वाकून नमस्कार, खलिस्तान्यांची पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझला दिली धमकी

वाघ-मानव संघर्ष पेटला , दोन महिन्यात अकरा जणांचा बळी

तडीपारीची प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ मार्गी लावा, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांचे आदेश

Ratnagiri News – एका दमात 120 फूट खोल समुद्रात झेपावली, चिपळूणच्या जलकन्येचा जगात डंका

नौदलाला बळ मिळणार, इस्त्रो लॉन्च करणार 4400 किलोचा सर्वाधिक वजनदार CMS-03 उपग्रह