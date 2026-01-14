सांधेदुखीसाठी मोहरीचे तेल कसे फायदेशीर ठरते, जाणून घ्या

हिवाळ्यात गुडघे आणि सांधेदुखी सामान्य आहे. सांधेदुखी कमी करण्यासाठी किंवा ती बळकट करण्यासाठी, बरेच लोक कोमट मोहरीच्या तेलाचा वापर करतात आणि त्याद्वारे मालिश करतात. एका अभ्यासात असे आढळून आले की मोहरी आणि लसूण मालिश केल्याने मानक उपचारांच्या तुलनेत वेदनांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले. शतकानुशतके आपल्या घरांमध्ये हिवाळ्यात मोहरीच्या तेलाचा वापर हा प्रामुख्याने केला जातो. मोहरीच्या तेलामध्ये असलेले नैसर्गिक घटक, अ‍ॅलिल आयसोथियोसायनेट, रक्तप्रवाह वाढवून त्वचेला उबदार करण्यास मदत करतो.

सांध्यांच्या दुखण्यापासून आणि कडकपणापासून मुक्त होण्यासाठी मोहरीचे तेल वापरले जाऊ शकते. त्याचे तापमानवाढ आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म रक्ताभिसरण वाढवून जळजळ आणि वेदना कमी करण्यास मदत करतात. लसूण, कापूर किंवा जायफळ सारख्या घटकांसह एकत्रित केल्यास ते विशेषतः प्रभावी ठरू शकते.

सांध्यांना योग्य प्रकारे मालिश कसे करावे?

दोन चमचे थंड मोहरीचे तेल कमी आचेवर गरम करा, परंतु अधिक गरम करु नका. यात ठेचलेला लसूण किंवा चिमूटभर कापूर घाला. आरामात बसा आणि सांध्यांना लावावे. दिवसातून दोनदा १०-१५ मिनिटे हलक्या वर्तुळाकार स्ट्रोकमध्ये वरच्या दिशेने मालिश करा. २० मिनिटे गरम टॉवेलमध्ये गुंडाळावे जेणेकरून उष्णता त्वचेत खोलवर मुरेल.

