काँग्रेसला सत्ता देऊ, पण भाजपची जिरवू; महादेव जानकरांची सोलापुरात कडाडून टीका

महानगरपालिका निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. राजकीय आरोप आणि प्रत्यारोपांनी राजकीय वातावरण तापले आहे. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे (रासप) अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी सोलापुरात प्रचारादरम्यान भाजपवर जोरदार टीका केली. आम्ही भाजपचे बाप आहोत. कारण आम्हीच त्यांना सत्तेत आणले होते. वेळ आली तर आम्ही काँग्रेसला सत्ता देऊ, पण भाजपची जिरवू, अशी टीका करत जानकर यांनी भाजपला आव्हान दिले आहे.
भाजपवर टीका करताना जानकर म्हणाले की, भाजप स्वतःला ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणवते, मात्र आता त्या पक्षात कोणताही फरक राहिलेला नाही. भाजपमधील जुन्या कार्यकर्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. जर आमदारांचीच अवस्था इतकी वाईट असेल तर सामान्य कार्यकर्त्यांची अवस्था काय असेल? सध्याच्या भाजप कार्यकर्त्यांकडे कोणतीही विचारधारा नसून फक्त सत्ता कशी टिकवायची, पैसा कसा कमवायचा याचाच विचार केला जातो, असा आरोप जानकर यांनी केला.
सत्ता काँग्रेसमधून आलेल्यांकडे, मूळ कार्यकर्त्यांनी फक्त सतरंज्या उचलायच्या
भाजपमध्ये आज ‘ओरिजनल’ कार्यकर्त्यांना स्थान नाही. काँग्रेसमधून आलेले लोक सत्तेचा उपभोग घेत आहेत. काँग्रेसचे कार्यकर्ते भाजपमध्ये आले आहेत. त्यामुळे मूळ भाजप कार्यकर्त्यांनी फक्त सतरंज्या उचलण्याचे काम करायचे, असा टोला त्यांनी लगावला.