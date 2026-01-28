Baramati Plane Crash: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक खंबीर नेतृत्व हरपले!- अरविंद सावंत

सामना ऑनलाईन
|

पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाल्याची अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. या दुर्दैवी घटनेनंतर राजकीय वर्तुळातून हळहळ व्यक्त केली जात असून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.”अजित पवार हे एक धाडसी व्यक्तिमत्व होते. मी नेहमीच त्यांच्या शब्दाचा मान राखला आणि त्यांनी सांगितलेली कामे केली. बारामती परिसराच्या सर्वांगीण विकासात त्यांचे योगदान अत्यंत मोठे आणि मोलाचे आहे, असे ते यावेळी म्हणाले.

खासदार अरविंद सावंत यांनी दिल्ली येथे माध्यमांशी बोलताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यांनी पवार कुटुंबाच्या दुःखात सहभागी होत असल्याचे सांगत, “अजित दादांच्या जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक खंबीर नेतृत्व हरपले आहे. मी संपूर्ण पवार कुटुंबाप्रती आपल्या संवेदना व्यक्त करतो,” असे ते यावेळी म्हणाले.

अजित पवार यांच्या निधनामुळे संपूर्ण राज्यावर शोककळा पसरली असून विविध स्तरांतून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली जात आहे.

मोठी बातमी – बारामतीतील विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मृत्यू

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ajit Pawar Death Priyanka Chaturvedi Breaks Down Over Baramati Plane Crash

अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्र शोकाकुल; खासदार प्रियंका चतुर्वेदींना अश्रू अनावर, म्हणाल्या ‘राज्याचे मोठे नुकसान’

Baramati Plane Crash – मुंबईतून टेकऑफ, बारामतीत लँडिंग दरम्यान अपघात; अजित पवारांसह विमानात कोण होते? माहिती आली समोर

Baramati Plane Crash PM Modi, Amit Shah Talk to CM Fadnavis for Updates

Baramati plane crash: पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांनी घेतला आढावा

आधी IT ची धाड, मग भाजप प्रवेश आणि आता सूतगिरणीला कोट्यवधींचा निधी; पक्षप्रवेशानंतर काही महिन्यात कुणाल पाटलांना ‘अच्छे दिन’!

मोठी बातमी – बारामतीतील विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मृत्यू

Baramati Plane Crash – अपघातग्रस्त विमानातील 6 प्रवाशांचा मृत्यू; डीजीसीएची माहिती, पवार कुटुंबीय बारामतीकडे रवाना

Shakaracharya vs Yogi Adityanath: Ayodhya Bureaucrat Resigns in Support of CM

यूपीमध्ये राजकारण तापलं, मोठ्या घडामोडी – शंकराचार्य विरुद्ध योगी आदित्यनाथ वाद शिगेला; मुख्यमंत्र्यांच्या समर्थनार्थ अयोध्येच्या बड्या अधिकाऱ्याचा राजीनामा

वरळी बीडीडीवासीयांची म्हाडावर धडक, इमारत क्र. 6 मध्ये घरे देण्याची मागणी

Breaking news – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला बारामतीत अपघात, लँडिंगदरम्यान घडली घटना