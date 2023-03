भरधाव ‘टियागो’ ट्रकखाली घुसून भीषण अपघात, तिघं जागीच ठार; पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील घटना

पुणे मुंबई द्रुतगती महामार्गावर (Mumbai-Pune Expressway) शुक्रवारी सकाळच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या मालवाहू ट्रकला भरधाव वेगातील टाटा टियागो कारची भीषण धडक बसल्याने हा अपघात झाला. या अपघातामध्ये कारचा चुराडा झाला असून तिघे जागीच ठार झाले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईहून पुण्याच्या दिशेने निघालेली कार क्र. (MH 04 JM 5349) ही किमी 82 जवळ उभ्या असलेल्या मालवाहतुक ट्रक क्र. (RJ 09 JB 3638) ला मागून जोरात धडकली. उर्से टोलनाक्याजवळ (Urse toll plaza) आढे गावाच्या हद्दीत सकाली पावणे आठच्या सुमारास हा एक भीषण अपघात घडला. हा अपघात एवढा भीषण होता की जवळपास अर्धी कार ट्रकच्या मागील बाजुने ट्रकखाली गेली.

दरम्यान, या अपघातात चालकासह दोघांचा मृत्यू झाला आहे. अपघाताची माहिती समजताच आयआरबी पेट्रोलिंग, देवदूत यंत्रणा व महामार्ग पोलीस यांनी घटनास्थळी धाव घेत अपघातग्रस्त वाहने वाहने बाजुला करत कारमधील मृतदेह बाहेर काढले.

अपघातात मृतदेहांचा चेंदामेंदा झाल्याने त्यांची ओळख पटवण्यात अडचण येत आहे. यातील विजय विश्वनाथ खैरे (वय – 73, रा. सातारा) आणि राहुल बाळकृष्ण कुलकर्णी (वय – 43) या दोघांची ओळख पटली असून एकाची ओळख पटलेली नाही.

Maharashtra | Three people dead after a car rams into a parked truck on Mumbai-Pune Expressway near Urse toll plaza.

