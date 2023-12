Breaking – नागपुरात स्फोटकं बनवणाऱ्या कंपनीमध्ये भीषण स्फोट, 9 जणांचा मृत्यू; अनेक जखमी

महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर येथे स्फोटकं बनवणाऱ्या एका कंपनीमध्ये भीषण स्फोट झाला आहे. या स्फोटामध्ये 9 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जखमी झाले आहेत. जखमींमधील काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर-अमरावती मार्गावरील बाजारगाव येथे असणाऱ्या स्फोटकं बनवणाऱ्या कंपनीमध्ये रविवारी सकाळी स्फोट झाला. या कंपनीमध्ये स्फोटकं आणि रसायनं असल्याने स्फोटाची तिव्रता जास्त असून यामुळे एक अख्खी इमारत ध्वस्त झाल्याची माहिती मिळतेय. या स्फोटात आतापर्यंत 9 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती नागपूर ग्रामीणचे एसपी हर्ष पोद्दार यांनी दिली.

दरम्यान, मृतांमध्ये 6 महिला आणि 3 महिलांचा समावेश असल्याची प्राथमिक माहिती मिळतेय. तर काही कामगार आत अडकून पडल्याची भीती व्यक्त होत आहे.

Maharashtra | Nine people died after there was a blast in the Solar Explosive Company in Bazargaon village of Nagpur. This blast happened at the time of packing in the cast booster plant in the Solar Explosive Company. More details awaited: Harsh Poddar, SP Nagpur Rural

— ANI (@ANI) December 17, 2023