Maratha Reservation – मनोज जरांगेंचं आंदोलन मागे, काय म्हणाले मुख्यमंत्री फडणवीस? वाचा…

सामना ऑनलाईन
|

“मराठा समाजाच्या हिताचा तोडगा निघाला आहे. मला कितीही दोष दिले, शिव्या दिल्या तरी मी प्रत्येक समाजासाठी काम कालही करत होतो, आजही करत आहे आणि उद्याही करत राहिल”, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणावर बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी पाच दिवसांनी आमरण उपोषण मागे घेतलं. यावरच प्रतिक्रिया देताना माध्यमांशी संवाद साधताना ते असं म्हणाले.

यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत की, “हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी झाल्यामुळे ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील त्यांना, त्यांच्या रक्तातील सर्वांनाच कुणबी सर्टिफिकेट मिळणार.”

दरम्यान, आज सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी आले होते. या शिष्टमंडळाने जरांगे यांनी केलेल्या हैदराबाद गॅझेटची मागणी सरकारने मान्य केली असल्याचं सांगितलं. मराठा उपसमितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचे जाहीर केले. याचा जीआरही उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटलांना दिला. जो जरांगे पाटलांनी स्वीकारला आणि आपलं उपोषण मागे घेतलं.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

PHOTO – ‘गणपती बाप्पा मोरया… पुढच्या वर्षी लवकर या’ म्हणत गौरी-गणपतीला भावपूर्ण निरोप

निवडणूक आयोगाने काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना बजावली नोटीस, काय आहे कारण?

ठोस पावले उचला, अन्यथा अवमान कारवाई करु; मराठा आरक्षणावरुन हायकोर्टाचा सरकारला अल्टीमेटम

Manoj Jarange Hunger Strike – ‘तुमच्या ताकदीवर आपण जिंकलो’, मनोज जरांगे यांनी पाचव्या दिवशी सोडलं उपोषण

देशभरात पावसाचा कहर: पंजाबमध्ये 29 मृत्यू, 12 जिल्ह्यांत पूर; हिमाचलमध्ये भूस्खलन

अफगाणिस्तानातील भूकंपातील मृतांची संख्या 1400 वर पोहोचली, तालिबानने जगभरातून मागितली मदत

प्रेयसीचा मारेकरी निघाला सिरीयल किलर, दुर्वास पाटीलने आणखी दोन खून केल्याचे पोलीस तपासात निष्पण्ण

KCR यांनी स्वत:च्या मुलीचीच पक्षातून केली हकालपट्टी! नक्की कारण काय?

मराठवाड्यात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा, कोकणातही लागणार पावसाची हजेरी