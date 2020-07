Mini Lockdown; ‘या’ राज्यात आता प्रत्येक आठवड्यात दोन दिवस असणार लॉकडाऊन

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने आता प्रत्येक आठवड्यात दोन दिवस लॉकडाऊन (Mini Lockdown) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यात पाच दिवस कार्यालये आणि बाजारपेठा सुरू राहतील, असा निर्णय योगी आदित्यनाथ सरकारने घेतला आहे. शुक्रवारी रात्रीपासून ते सोमवारी पहाटे पाच वाजेपर्यंत प्रत्येक आठवड्यात लॉकडाऊन राहणार आहे.

Lucknow: Chief Minister Yogi Adityanath holds a meeting with the officers of ‘COVID-19 management team-11’. pic.twitter.com/3pXEkVJoRS

— ANI UP (@ANINewsUP) July 12, 2020