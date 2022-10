मुंबईकरांनो लक्ष द्या! 1 नोव्हेंबरपासून कारचालकासह सहप्रवाशांनाही सीटबेल्ट बंधनकारक, अन्यथा…

मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबईमध्ये कारने प्रवास करणाऱ्या कारचालकांसह सहप्रवाशांनाही सीटबेल्ट लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सीटबेल्टची सुविधा नसणाऱ्या कारचालकांनी 1 नोव्हेंबरपूर्वी कारममध्ये आवश्यक ते बदल करून घ्यावेत, अशी माहिती मुंबई पोलिसांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रसिद्ध उद्योगपती सायरस मिस्त्री यांचा गेल्या महिन्यात कार अपघातामध्ये मृत्यू झाला. मर्सिडीज-बेंझच्या मागील सीटवर बसलेल्या मिस्त्री यांनी सीटबेल्ट लावला नव्हता असे निदर्शनास आले होते. मिस्त्री यांच्या अपघाती निधनापासून देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये रहदारीच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच सुरक्षीत वाहन प्रवासासाठी नवीन नियमही लागू केले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी राजधानी नवी दिल्लीमध्ये कारचालक आणि सहप्रवाशांना सीटबेल्ट अनिवार्य करण्यात आला होता. आता असाच नियम मुंबईतही लागू करण्यात आला आहे.

वाहतूक विभागाने कारमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठीच्या नियमामध्येही मोठा बदल केला आहे. नवीन बदलानुसार आता चार चाकी वाहनातील सर्व प्रवाशांना सीट बेल्ट बांधणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुंबई पोलिसांकडून याबाबत आदेश जारी करण्यात आले आहेत. सील बेल्ट बांधणे टाळून या नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर 1 नोव्हेंबर 2022 पासून मोटार वाहन (सुधारित) कायदा 2019, कलम 194(ब)(1) अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुंबई पोलिसांकडून देण्यात आला आहे.

Whoever drives a motor vehicle without wearing a safety belt or carries passengers not wearing seat belts shall be punishable: Mumbai police pic.twitter.com/bqcuJIk6go

