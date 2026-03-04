‘ये जिंदगी उसी की हैं’…, सुप्रसिद्ध संगीतकार सी. रामचंद्र यांच्या अविस्मरणीय गाण्यांना सुरेल आदरांजली

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सुप्रसिद्ध संगीतकार सी. रामचंद्रन यांना सुरेल आदरांजली वाहण्यासाठी खास मैफिलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासन, सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्यावतीने ‘ये जिंदगी उसी की हैं’ या खास मैफिलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. विले पार्ले येथील मास्टर दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह येथे शुक्रवारी 6 मार्च 2026 रोजी रात्री 8.30 वाजता या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

मराठी व हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या भावस्पर्शी संगीताने सी. रामचंद्र यांनी हिंदुस्थानी संगीतविश्वाला अनेक सुवर्णक्षण दिले. सी. रामचंद्र यांच्या गाजलेल्या गीतांचा सुरेल प्रवास अनुभवी गायक-वादकांच्या सादरीकरणातून या मैफलीत उलगडणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – चिपळूणात अडीच लाखांचा गांजा पकडला, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेची कारवाई

Photo – अभिनेत्री पूजा सावंत दिसणार पोलिसाच्या भूमिकेत

जेएनपीए बंदरात विविध मालाचे 5000 कंटेनर अडकून पडले, शिपिंग कंपन्या संकटात

प्रसिद्ध अभिनेत्री राजश्री देशपांडेला ब्रेस्ट कॅन्सर, फोटो शेअर करत दिली अपडेट

Mumbai News – बस, टॅक्सी, स्कूल बस, रिक्षाचा बेमुदत संप; विद्यार्थ्यांसह चाकरमान्यांना फटका

देवता मतदान करत नाही म्हणून त्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

Bigg Boss Marathi 6 : घरात बनतोय नवीन ग्रुप? Wild Cards च्या येण्याने बदलणार घरातली समीकरणं

व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटच्या आधारे घटस्फोट देता येणार नाही; मुंबई हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा

देशात दरवर्षी 6 लाख बालकांमध्ये जन्मजात दोष, राष्ट्रीय स्तरावर नोंदणीच नाही