मुंबई फिरायला आला अन् घात झाला, निर्माणाधीन इमारतीवरून सळई डोक्यात पडल्याने तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

नाशिकहून मुंबईत फिरायला आलेल्या तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना अंधेरीतील मरोळ परिसरात घडली. अमोल पगारे असे मयत तरुणाचे नाव आहे. बुधवारी सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत पुढील तपास सुरू केला आहे. अमोलचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कूपर रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे.

अमोल पगारे हा तरुण बुधवारी सकाळी नाशिकहून मुंबईत फिरण्यासाठी आला होता. सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास अमोल मरोळ नाका परिसरात गेला होता. मरोळ नाका मेट्रो स्टेशनजवळ प्रिविलोन या विकासकाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. या इमारतीच्या सातव्या मजल्यावरून एक सळई अमोलच्या डोक्यात पडली. यात अमोलचा जागीच मृत्यू झाला.

घटनेची माहिती मिळताच एमआयडीसी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी पाठवला. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली. घटनेसंदर्भात पोलीस सखोल तपास करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Photo – मैत्रिणीच्या लग्नात अनन्याचा जलवा

राजधानीतील लाल किल्ला परिसरच सुरक्षित नसेल तर देशाच्या सुरक्षिततेचे काय? आदित्य ठाकरे यांचा संतप्त सवाल

एअर इंडियाच्या मुंबई-वाराणसी विमानाला बॉम्बची धमकी, आपत्कालीन लँडिंग; विमानतळावर हाय अलर्ट जारी

सावधान! मुंबईसह 5 विमानतळं बॉम्बने उडवण्याची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट

भरुचमध्ये फार्मा कारखान्यात बॉयलरचा स्फोट; 2 कामगार ठार, 20 जण जखमी

Digital Gold खरेदी करताय? सेबीने दिला सतर्कतेचा इशारा

Mumbai News – साफसफाई करताना सेप्टीक टँकमध्ये पडून कामगाराचा मृत्यू, दुसरा गंभीर जखमी

रेल्वे मार्गावर पेट्रोलची पाईपलाईन फुटली, उरण ते खारकोपर दरम्यान रेल्वे वाहतूक स्थगित

शेअर बाजाराची बुल रन सुरू की नफा वसूली? जाणून घ्या तज्ज्ञांची मते…