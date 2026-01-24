महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात भुजबळ निर्दोष

महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळाप्रकरणी गुन्हा दाखल झा राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचा मुलगा पंकज, पुतण्या समीर यांची मुंबई सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी आज खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली.
महाराष्ट्र सदन बांधकामातील 850 कोटींच्या आर्थिक घोटाळा प्रकरणात ईडीने 2016 मध्ये छगन भुजबळ, पंकज व समीर यांच्यासह 52 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. 2021 मध्ये एसीबीने या प्रकरणात निर्दोष मुक्त केल्याने ईडीने या प्रकरणांत दोषमुक्त करावे अशी विनंती करणारा अर्ज भुजबळ कुटुंबीयांनी केला होता. या अर्जावर विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशानुसार ईडीचा खटला सुरू राहू शकत नाही, असा दावा यावेळी भुजबळ कुटुंबीयांकडून करण्यात आला. तो न्यायायाने मान्य केला.