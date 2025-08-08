Ratnagiri News – देवगडमध्ये नारळी पौर्णिमा उत्साहात साजरी

सामना ऑनलाईन
|

देवगड येथे तारामुंबरी, मळई, देवगड समुद्रकिनारी भागात नारळीपौर्णिमा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.

देवगड बंदरावर तहसिलदार रमेश पवार, उद्योगपती नंदकुमार घाटे, पोलिस निरिक्षक भरत धुमाळ, कस्टम निरिक्षक एस्.व्ही.पेडणेकर, बंदर विभागाचे मुकूंद खुडे, सागर सुरक्षा रक्षक संतोष ठुकरूल, शिवराम निकम, बाळा कोळंबकर, संजय पराडकर, सतिश खानविलकर तसेच शासकीय अधिकारी, व्यापारी बांधव, नागरिक व मच्छिमार आदी उपस्थित होते.तहसिलदार रमेश पवार यांच्या हस्ते शासकीय पुजा करण्यात आली व त्यानंतर समुद्राला नारळ अर्पण करण्यात आला.जामसंडे मळई खाडीकिनारीही बाल मंडळ संगीत मेळा मळईतर्फे सागराला नारळ अर्पण करून नारळीपौर्णिमा साजरी करण्यात आली.मळई खाडीमध्ये मच्छिमारी नौकांनाही पताकांनी आकर्षक सजावट करण्यात आली होती.

मळईतील ग्रामस्थ श्रीकांत मेस्त्री यांच्या हस्ते सपत्नीक नारळाची विधीवत पुजा करण्यात आली.त्यानंतर महाआरती,गाहाणे करून नौकांमधुन मळई ग्रामस्थ व मच्छिमारांनी सागराला नारळ अर्पण केला.

यावेळी मंडळाचे उपाध्यक्ष सत्यवान मणचेकर,प्रदोष कोयंडे,जयप्रकाश कोयंडे, रूपेश मणचेकर, सचिन मुणगेकर, अजित कोयंडे, मोहन कोयंडे,सुरेश मणचेकर,अनिकेत कोयंडे, हेमंत मणचेकर, नासीर खान, सतिश कोयंडे, बाळकृष्ण राजम, बाळकृष्ण भाबल,सुनील कोयंडे,प्रभाकर कोयंडे,दिलीप कोयंडे, गुरूप्रसाद मेस्त्री,महेश पांचाळ,सुदाम कोयंडे, शिवराज कोयंडे आदी मळई ग्रामस्थ मच्छिमार व महिलावर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.

तारामुंबरी येथे सागराला सुवर्णश्रीफळ अर्पण करून नारळीपौर्णिमा साजरी करण्यात आली. तसेच सायंकाळी 5 वाजता तारामुंबरी विठ्ठलमंदीराकडून सुवर्णश्रीफळ व कलशासह भव्य मिरवणुक काढण्यात आली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

गडचिरोलीत हिरो कंपनीच्या शोरुमची इमारत कोसळली, तीन जणांचा मृत्यू; तिघे जखमी

Photo – आदित्य ठाकरे यांनी कोळीबांधवांसोबत साजरी केली नारळी पौर्णिमा

Ahilyanagar News – सात वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरण, नराधम शिक्षकाला पोलीस कोठडी

Mumbai News – ऑनलाईन विवाह नोंदणी संस्थेद्वारे ओळख, गोड बोलत कथित डॉक्टरकडून वकील महिलेला गंडा

गुंतवणुकीवर चांगल्या परताव्याचे आमिष दाखवत फसवणूक, झवेरी बाजारातील तीन व्यापाऱ्यांवर गुन्हा दाखल

Photo – प्राजक्ताच्या आयुष्यात शंभुराजची एन्ट्री!

Pune News – लोणावळ्यात भुशी डॅमवर किळसवाणा प्रकार, व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांकडून संताप

Himachal Pradesh Accident – चंबामध्ये कार दरीत कोसळली, सहा जणांचा मृत्यू

‘राम तेरी गंगा मैली’ मध्ये प्रेक्षकांना भूरळ पाडणारा निसर्ग कोपला! गजबजलेल्या धरालीत स्मशान शांतता 