हिंसाचारानंतर कटकमध्ये 36 तासांसाठी जमावबंदी

सामना ऑनलाईन
|

ओडिशाच्या कटक शहरामध्ये दुर्गा पूजेच्या विसर्जनानंतर झालेल्या हिंसाचारानंतर शहरात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. ही जमावबंदी 6 ऑक्टोबर रात्री 10 वाजेपासून 7 ऑक्टोबर सकाळी 10 वाजेपर्यंत लागू असणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त पोलीस आयुक्त नरसिंह भोला यांनी दिली. शहरात जमावबंदी असली तरी शहरात शाळा, कॉलेज, आवश्यक सेवा, रुग्णालय, किराणा दुकाने आणि पेट्रोल पंप खुले राहणार आहेत. या सर्वांना जमावबंदीतून सूट देण्यात आली आहे. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी शहरात 60 पोलीस तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हिमवादळामुळे माऊंट एव्हरेस्टवर शेकडो ट्रेकर्स आणि गिर्यारोहक अडकले, बचाव पथक आणि स्थानिकांनी जीव वाचवला

पावडर दूध वापरण्याचे कोणते फायदे आहेत हे जाणून घ्या

मुलाच्या उपचारासाठी रिक्षा विकली, मध्य प्रदेशातील छिंदवाडात चार वर्षीय मुलाचा कोल्ड्रिफ औषध प्यायल्याने मृत्यू

फ्रान्सचे पंतप्रधान सेबेस्टियन लेकोर्नू यांचा राजीनामा

‘वी’च्या याचिकेवर 13 ऑक्टोबरनंतर सुनावणी

भ्रष्टाचाराविरोधात मोरक्कोत आंदोलन

सरन्यायधीशांवर बूट फेकणाऱ्याची तीन तासात सुटका, सर्वोच्च न्यायालयाकडून तक्रार दाखल न झाल्याने कोणतीही कारवाई नाही

आता तुमचीही बाग गुलाबांनी बहरेल, वाचा या साध्या सोप्या टिप्स

विमानतळाला दिबांचे नाव देण्यासाठी शिवसेनेचा त्याग