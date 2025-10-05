बंगालच्या तुरुंगात सर्वाधिक परदेशी कैदी, NCRB च्या अहवालातून माहिती समोर

सामना ऑनलाईन
|

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्यूरो (NCRB) च्या ‘भारतीय तुरुंग सांख्यिकी २०२३’ अहवालानुसार, देशातील एकूण ६,९५६ परदेशी कैदी आहेत. यापैकी २,५०८ (३६ टक्के) कैदी बंगालच्या तुरुंगांमध्ये आहेत. या अहवालाने बंगालमधील तुरुंगांमधील परदेशी कैद्यांच्या वाढत्या संख्येवर प्रकाश टाकला असून, बहुसंख्य बांग्लादेशी नागरिकांवर अवैधरित्या हिंदुस्थानात प्रवेश केल्याचा आरोप आहे.

‘भारतीय तुरुंग सांख्यिकी २०२३’ अहवालानुसार, बंगालमध्ये ७७८ बांग्लादेशी दोषी कैदी आणि १,४४० विचाराधीन कैदी आहेत. बहुसंख्य कैदी १८ ते ३० वर्षांच्या वयोगटातील आहेत. या कैद्यांवर मुख्यतः अवैध स्थलांतराचे आरोप आहेत. यातच विचाराधीन कैद्यांच्या संख्येत वाढ होण्यामागे कायदेशीर मदतीचा अभाव, वकीलाची फी देण्याची आर्थिक अडचण, न्यायालयीन पीठांचा अभाव आणि खालच्या न्यायालयांवरील ताण यांचा समावेश आहे.

बंगालमधील विदेशी कैद्यांची संख्या देशातील एकूण परदेशी कैद्यांच्या ३६ टक्के आहे, जी सर्वाधिक आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत बंगालची तुरुंगे अतिव्यस्त आहेत, ज्यामुळे प्रशासकीय आव्हाने वाढली आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सहलीहून घरी परतत असतानाच काळाचा घाला, ट्रक-कार अपघातात 5 जणांचा मृत्यू

पिकअप व्हॅनची दुचाकी आणि ट्रकला धडक, अपघातात चौघांचा मृत्यू; 15 जण जखमी

Virar News – म्हारंबळपाडा जेट्टीजवळ रो-रो बिघडली, 200 पेक्षा जास्त प्रवासी अडकले

हमासने सत्ता सोडण्यास नकार दिला तर पूर्णपणे उद्ध्वस्त करू, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा

धाराशिव जिल्ह्यात पुन्हा अतिवृष्टी! कळंब, निलंगा तालुक्यात हाहाकार; अनेक गावांचा संपर्क तुटला, एकाचा मृत्यू

बिहारमध्ये SIR च्या नावाखाली फसवणूक, २३ लाख महिलांची नावे मतदार यादीतून वगळली; काँग्रेसचा आरोप

अमित शहा महाराष्ट्रात आले पण नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत एक शब्दही बोलले नाहीत – हर्षवर्धन सपकाळ.

Bihar Election – बिहारमध्ये सत्ता परिवर्तन होणार, तेजस्वी यादव यांचं वक्तव्य

सर्व सनातनी आणि हिंदू आहेत, इंग्रजांनी आपल्यात फूट पाडली – मोहन भागवत