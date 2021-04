… म्हणून ‘या’ देशातील प्रत्येक शाळेमध्ये लावण्यात आलं कंडोम वेंडिंग मशीन!

गर्भनिरोधक अर्थात कंडोमबाबत आजही आपल्याकडे दबक्या आवाजात चर्चा होते. तसेच कंडोम खरेदी करण्याची काहींना लाजही वाटते. मात्र जगाच्या पाठीवर एक असाही देश आहे जिथे जवळपास प्रत्येक शाळेमध्ये कंडोम वेंडिंग मशीन आहे. ज्याला कोणाला याची गरज असेल तो किंवा ती या मशीनद्वारे हे कंडोम सहजासहजी मिळवू शकेल हा यामागील उद्देश आहे.

‘आज तक’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, जगातील प्रगत देशापैकी एक असणाऱ्या फ्रान्समध्ये जवळपास 96 टक्के शाळांमध्ये कंडोम वेंडिग मशीन लावण्यात आलेल्या आहेत. या संदर्भात एक ट्वीट देखील व्हायरल होत आहे. अर्थात ही आकडेवारी जुनी असून फ्रान्समध्ये 2006 च्या दरम्यानच 96 टक्के शाळांमध्ये कंडोमच्या मशीन लावण्यात आल्या होत्या आणि आता ही टक्केवारी त्याहून अधिक वाढली असण्याची शक्यता आहे.

Nearly 96% of high schools in France have condom vending machines

— UberFacts (@UberFacts) March 31, 2021