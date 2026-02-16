North Korea: आत्या विरुद्ध भाची! उत्तर कोरियात सत्तेसाठी महासंघर्ष, किम जोंग ऊन यांची डोकेदुखी वाढणार

उत्तर कोरियामध्ये लवकरच एका कौटुंबिक सत्तासंघर्षाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. हुकूमशहा किम जोंग ऊन यांची १३ वर्षांची मुलगी किम जु ए हिला देशाची पुढील वारसदार म्हणून घोषित करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात असल्याचे दक्षिण कोरियाच्या गुप्तचर संस्थेने (NIS) म्हटले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे किम जु ए आणि तिची शक्तिशाली आत्या किम यो जोंग यांच्यात भविष्यात वर्चस्वासाठी मोठी लढाई होण्याची चिन्हे आहेत.
दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल इंटेलिजन्स सर्व्हिसने (NIS) दिलेल्या माहितीनुसार, किम जु ए ही आता केवळ वडिलांसोबत फिरणारी मुलगी राहिलेली नसून, तिला अधिकृतपणे ‘वारसदार’ म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या महिनाअखेरीस उत्तर कोरियामध्ये ‘वर्कर्स पार्टी’ची मोठी परिषद होणार आहे. या ऐतिहासिक परिषदेत किम जोंग उन आपल्या मुलीला हजारो प्रतिनिधींसमोर अधिकृत वारस म्हणून सादर करतात का, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पहिल्यांदा क्षेपणास्त्र चाचणीच्या वेळी किम जु ए जगासमोर आली होती. त्यानंतर ती लष्करी संचलन, शस्त्र चाचण्या आणि अगदी परदेश दौऱ्यांवरही वडिलांसोबत दिसत आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये चीन दौऱ्यातही तिने किम जोंग उन यांच्यासोबत उपस्थिती लावून आपल्या राजकीय भविष्याचे संकेत दिले होते.
आत्याचे तगडे आव्हान
या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात मोठा अडथळा ३८ वर्षीय किम यो जोंग यांचा मानला जात आहे. किम जोंग उन यांची बहीण असलेल्या किम यो जोंग या सध्या उत्तर कोरियातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या शक्तिशाली नेत्या मानल्या जातात. त्यांच्याकडे लष्करी आणि राजकीय अशा दोन्ही बाजूंचे मोठे समर्थन आहे.
दक्षिण कोरियाचे माजी गुप्तचर अधिकारी राह जोंग यिल यांच्या मते, जर किम यो जोंग यांना संधी मिळाली, तर त्या सत्तेवर कब्जा करण्यासाठी मागे हटणार नाहीत. त्यांनी एका मुलाखतीत म्हटले की, ‘किम यो जोंग यांच्याकडे स्वतःची राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहे आणि वेळ आल्यास त्या सर्वोच्च पदासाठी नक्कीच प्रयत्न करतील’.
आक्रमक प्रतिमा आणि क्रूर इतिहास
किम यो जोंग त्यांच्या जहाल वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी अनेकदा दक्षिण कोरियाला अण्वस्त्र हल्ल्याची आणि विनाशाची धमकी दिली आहे. उत्तर कोरियाच्या सत्तेचा इतिहास पाहता, हा संघर्ष रक्तपाताचाही ठरू शकतो. किम जोंग उन यांनी यापूर्वी सत्तेवर पकड मिळवण्यासाठी स्वतःचे काका चांग सोंग थाएक यांची हत्या केली होती, तर २०१७ मध्ये त्यांचे सावत्र भाऊ किम जोंग नाम यांचीही मलेशियात विषप्रयोग करून हत्या करण्यात आली होती.
Kim Ju Ae vs Kim Yo Jong – North Korea Power Struggle
North Korea’s succession takes a dramatic turn as Kim Jong Un’s daughter Kim Ju Ae prepares to lead, setting up a potential clash with her powerful aunt, Kim Yo Jong. Read about the internal family dynamics and political tension in Pyongyang.