Photo – अजित पवार यांच्या विमानाचा भीषण अपघात

सामना ऑनलाईन
|

जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी बारामतीत जाण्यासाठी निघालेल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज सकाळी विमान अपघातात दुःखद निधन झालं. या अपघातात अजित पवारांसह विमानातील पाचही जणांचा मृत्यू झाला. वयाच्या ६६ व्या वर्षी अजित पवार यांनी जगाचा निरोप घेतला.

अजित पवार हे एका सभेसाठी बारामती येथे जात असताना त्यांच्या विमानाचा अपघात झाला. 

सकाळी पावणे नऊ ते नऊच्या सुमारास हा अपघात झाला. अपघातानंतर विमानाने पेट घेतला. 

अपघातानंतर पोलीस आणि अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली.

अग्निशमन दलाने विमानाला लागलेल्या आगीवर नियंत्रण मिळवले आणि आत अडकलेल्यांना रुग्णालयात दाखल केले. मात्र या अपघातात अजित पवार यांच्यासह सहा जणांचा मृत्यू झाल्याचे डीजीसीएने स्पष्ट केले. 

अजित पवार यांच्या मृत्यूमुळे राज्यावर शोककळा पसरली आहे. राज्यात आज शासकीय सुटी जाहीर करण्यात आली असून तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ajit Pawar Death – अपघातग्रस्त विमानाचा ब्लॅक बॉक्स सापडला, फॉरेन्सिक टीमचा तपास सुरू

बारामती विमान दुर्घटनेनंतर हवाई दलाची तातडीची मदत, लोहेगाव येथून हवाई वाहतूक नियंत्रण पथक तैनात

हा निव्वळ एक अपघात, यात राजकारण आणू नका; अजित पवार यांच्या निधनावर शरद पवार यांची प्रतिक्रिया

Baramati Plane Crash – दोन दिवसांपूर्वीचा दौरा ठरला अखेरचा, अजित पवार यांच्या निधनाने नांदेडकर शोकाकूल

Ajit Pawar Plane Crash – भावाला पायलट बनवण्याचं स्वप्न अधुरं राहिलं… पिंकी माळीच्या मृत्यूने सर्वच हळहळले

Ajit Pawar Plane Crash – उत्तम प्रशासक व एक अत्यंत मोठा लोकनेता महाराष्ट्राने कायमचा गमावला, जयंत पाटील भावुक

मोठी दुर्घटना टळली! एअर इंडियाच्या विमानाचे लँडिंग अयशस्वी, माजी उपमुख्यमंत्री थोडक्यात बचावले

Ajit Pawar Plane Crash – अजित पवार यांच्या पार्थिवावर उद्या सकाळी ११ वाजता होणार अंत्यसंस्कार

Ajit Pawar plane crash – विमान अपघातापूर्वी अजित पवारांचा ‘हा’ फोटो ठरला अखेरचा