Photo – अजित पवार यांच्या विमानाचा भीषण अपघात

जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी बारामतीत जाण्यासाठी निघालेल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज सकाळी विमान अपघातात दुःखद निधन झालं. या अपघातात अजित पवारांसह विमानातील पाचही जणांचा मृत्यू झाला. वयाच्या ६६ व्या वर्षी अजित पवार यांनी जगाचा निरोप घेतला.
अजित पवार हे एका सभेसाठी बारामती येथे जात असताना त्यांच्या विमानाचा अपघात झाला.
सकाळी पावणे नऊ ते नऊच्या सुमारास हा अपघात झाला. अपघातानंतर विमानाने पेट घेतला.
अपघातानंतर पोलीस आणि अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली.
अग्निशमन दलाने विमानाला लागलेल्या आगीवर नियंत्रण मिळवले आणि आत अडकलेल्यांना रुग्णालयात दाखल केले. मात्र या अपघातात अजित पवार यांच्यासह सहा जणांचा मृत्यू झाल्याचे डीजीसीएने स्पष्ट केले.
अजित पवार यांच्या मृत्यूमुळे राज्यावर शोककळा पसरली आहे. राज्यात आज शासकीय सुटी जाहीर करण्यात आली असून तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे.