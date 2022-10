अयोध्यानगरी लक्ष-लक्ष दिव्यांनी उजळली; पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत विश्वविक्रमाला गवसणी

उत्तर प्रदेशात बहुप्रतिक्षित दिवाळी दीपोत्सव सुरू झाला आहे. या कार्यक्रमाचे आयोजन उत्तर प्रदेशच्या पर्यटन आणि संस्कृती विभागाने केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रमुख पाहुणे म्हणून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. यावेळी 15 लाखांहून अधिक दिवे लावून विश्वविक्रमाला गसवणी घालण्यात आली.

गेल्या वर्षी दिवाळी दीपोत्सवात येथे पावणे दहा लाख दिवे प्रज्वलीत करण्यात आले होते. यंदा हा विक्रमही मोडीत काढण्यात आला. अयोध्येत सरयू नदीच्या काठावरील राम की पायडी आणि इतर 37 घाटांवर पंधरा लाख दिवे प्रज्वलित करण्यात आले. त्यामुळे अयोध्यानगरी लक्ष-लक्ष दिव्यांनी उजळून गेली असून सर्वत्र मनमोहक वातावरण तयार झाले आहे.

Uttar Pradesh | Prime Minister Narendra Modi launches the #Deepotsav celebrations in Ayodhya, on the eve of the festival of #Diwali pic.twitter.com/zlTfqB1agb

