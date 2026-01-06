डोनाल्ड ट्रम्प नरेंद्र मोदींचंही अपहरण करतील का? वाचा काय म्हणाले पृथ्वीराज चव्हाण

अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर हल्ला करून त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना ताब्यात घेतले आहे. मंगळवारी मादुरो व त्यांच्या पत्नीला न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. या घडामोडींवर बोलताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. व्हेनेझुएलावर अमेरिकेने जशी कारवाई केली तशी कारवाई हिंदुस्थानात देखील होईल का? डोनाल्ड ट्रम्प नरेंद्र मोदींचंही अपहरण करतील का? असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.
