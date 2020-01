पुणे पोलिसांच्या ‘या’ ट्विटवर नेटकऱ्यांची हसून-हसून होत आहे पुरेवाट…

ट्विटवर पुणे पोलिसांची सध्या बरीच चर्चा होत आहे. याचे कारण आहे पुणे पोलिसांनी केलेलं एक ट्वीट. ज्यात पुणे पोलिसांनी गमतीशीर ट्वीट करून लोकांची मने जिंकली आहेत. पुणे पोलिसांनी एक फोटोवर असा रिप्लाय केला आहे, जे वाचून नेटकरी हसून-हसून पुरेवाट होत आहे.

पंकज नावाच्या एका ट्विटर वापरकर्त्याने हा फोटो ट्विटरवर शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये दोन तरुण एक स्कूटरवर बसलेले दिसत आहेत. ज्याच्या नंबर प्लेटवर एक मुकुट बनले आहे. यावरच रिप्लाय करताना पुणे पोलिसांनी लिहलं आहे की, ‘दुर्दैवाने लवकरच राजाजींना दंड भरावा लागणार आहे.’

वाहन कायदा 1988 आणि केंद्रीय मोटर वाहन कायदा 1989 नुसार, कोणत्याही वाहनाच्या नंबर प्लेटमध्ये नोंदणी क्रमांकाव्यतिरिक्त काही असू नये. याअंतर्गत, नंबर प्लेटवर फॅन्सी शैलीत लिहणे, कोणत्याही प्रकारचे चित्र किंवा कला प्रदर्शित करणे कायदेशीररित्या चुकीचे आहे. असे केल्यास संबंधित वाहन मालकाकडून दंड आकाराला जाऊ शकतो. दरम्यान, पुणे पोलिसांच्या या ट्विटवर अनेक नेटकरी आपल्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत.

His highness will unfortunately have to oblige us with a Challan soon! #TrafficRules #TrafficViolation https://t.co/rgq6OFInSF

Senapati ne Rajkumar ko hi dabocha!

Just reading Pune police tweets make me feel so positive!

Elsewhere many of the policemen do not treat citizens the same way!

Lots of love and wishes @PuneCityPolice

— AnantVijay (@Anant_Vijay1947) January 7, 2020