Video – ढांगेतून चेंडू आरपार गेला, वळेपर्यंत डॅनच्या दांड्या गुल झाल्या

इंग्लंडविरूद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यावर हिंदुस्थानी संघाने मजबूत पकड मिळवली आहे. विजयासाठी पाहुण्या संघाला 482 धावांचे अशक्यप्राय आव्हान मिळाले असून त्याचा पाठलाग करत असताना त्यांचे 6 बळी गेले आहेत. या सामन्यात रविचंद्रन अश्विनने कमाल केली असून फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीने त्याने क्रिकेटरसिकांची मने जिंकली आहेत. दुसऱ्या डावात अश्विनने शतक झळकावलं असून पहिल्या डावाप्रमाणे त्याने इंग्लंडच्या दुसऱ्या डावामध्येही संघाला खिंडार पाडलं आहे. अश्विनने दुसऱ्या डावात आतापर्यंत 3 बळी टीपले असून रोरी बर्न्स, डॅन लॉरेन्स आणि बेन स्टोक्स या घातक फलंदाजांचा अडसर त्याने दूर केला आहे.

अश्विनने डॅन लॉरेन्सचा अडथळा ज्या पद्धतीने दूर केला ते दृश्य हिंदुस्थानी क्रिकेटरसिकांना खूश करणारं होतं. क्रीजमधून बाहेर येत लॉरेन्सने अश्विनच्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचं ठरवलं होतं. मात्र अश्विनने त्याचे इरादे योग्य वेळी ओळखले आणि चेंडूची दिशा आणि टप्पा बदलला. यामुळे लॉरेन्स गोंधळला आणि अश्विनचा चेंडू त्याच्या ढांगेतून आरपार गेला. लॉरेन्सला त्याने केलेली चूक उशिराने कळाली, त्याने वळून पुन्हा क्रीज गाठायचा प्रयत्न केला मात्र तोपर्यंत रिषभ पंतने त्याचं काम चोख बजावत दांड्या गुल केल्या होत्या.

Poor Lawrence right idea but wrong execution Ashwin and pant right idea and correct execution #INDvENG pic.twitter.com/gGRAwo2Sjo

पहिल्या कसोटीत हिंदुस्थानी संघाला दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. त्या पराभवाचं उट्टं काढत मालिकेत बरोबरी साधण्याची उत्तम संधी हिंदुस्थानी संघासमोर आहे. कर्णधार विराट कोहलीची 25वी अर्धशतकी खेळी (62 धावा) व रविचंद्रन अश्विनचे कसोटीतील पाचवे शतक (106 धावा) आणि दोघांनी निर्णायक क्षणी केलेल्या 96 धावांच्या भागीदारीच्या जोरावर टीम इंडियाने दुसऱ्या डावात 286 धावा उभारल्या. त्यानंतर विजयासाठी 482 धावांचे आव्हान घेऊन मैदानात उतरणाऱ्या इंग्लंडची अवस्था सोमवारीच बिकट झाली होती. सोमवारी खेळ संपेपर्यंत इंग्लंडने 3 बाद 53 धावा केल्या होत्या. चौथ्या दिवसाचा खेळ सुरू होताच रविचंद्रन अश्विन आणि अक्षर पटेल यांनी इंग्लंडच्या फलंदाजांना आपल्या फिरकीच्या तालावर नाचवायला सुरुवात केली होती. कुलदीप यादव हा देखील त्यांना सामील झाला होता. या तिघांनी मिळून चौथ्या दिवशी 4 बळी टीपले.

इंग्लंडच्या दुसऱ्या डावाची सुरुवात निराशाजनक झाली. अक्षर पटेलने डॉमिनिक सिब्लीला 3 धावांवरच पायचीत केले. त्यानंतर रविचंद्रन अश्विनने रोरी बर्न्सला 25 धावांवर पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. नाईट वॉचमन म्हणून फलंदाजीला आलेल्या जॅक लीचलाही अक्षर पटेलने शून्यावरच तंबूत पाठवले. डॅन लॉरेन्सला 26 धावांवर तर बेन स्टोक्सला अश्विनने 8 धावांवर माघारी धाडले. बेन् स्टोक्स तर बाद झाल्यानंतर इतका वैतागला होता की त्याने मैदानातून बाहेर आल्यानंतर डोक्यावरचं हेल्मेट काढून त्याला संतापाने लाथ मारली.

@ICC @englandcricket @BCCI This is shameful by Ben stokes. This gentlemans game why he kick the helmet where the England logo are there. Kindly respect your country’s. pic.twitter.com/CVXWo7k1dC

