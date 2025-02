Ranji Trophy – अंतिम फेरीत विदर्भला भीडणार ‘हा’ संघ, पहिल्यांदाच फायनलमध्ये मारलीये एन्ट्री

रणजी ट्रॉफी 2024-25 आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. विदर्भ आणि मुंबई यांच्यामध्ये झालेल्या दुसऱ्या सेमी फायनलमध्ये विदर्भने दमदार कामगिरी केली असून मुंबईचा 80 धावांनी पराभव करत दुसऱ्यांदा फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. तर दुसरीकडे केरळने गुजरातवर दोन धावांची आघाडी घेत पहिल्यांदाज रणजी ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये एन्ट्री मारली आहे.

A special moment for Kerala 👌

They have qualified for the final for the first time in the #RanjiTrophy 👏

It’s Vidarbha vs Kerala in the final showdown 🔥

Scorecard ▶️ https://t.co/kisimA9o9w#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank | #GUJvKER | #SF1 pic.twitter.com/VCasFTzbB7

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 21, 2025