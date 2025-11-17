चेहऱ्यावर नारळ तेल लावण्याचे भरमसाठ फायदे, वाचा

चेहरा मऊ मुलायम दिसण्यासाठी आपल्या घरातील काही महत्त्वाच्या गोष्टींची नितांत गरज असते. मुख्य म्हणजे चेहऱ्यावर कोणताही उपाय करताना, काही गोष्टींची खास काळजी घेणं गरजेचे आहे. आपल्या घरात आपण रोज नारळ तेलाचा वापर करतो. हे तेल आपल्या केसांसाठी तर आवश्यक असतेच. तसेच आपल्या त्वचेसाठी सुद्धा आवश्यक आहे.

आपली त्वचा सुंदर आणि चमकदार होण्यासाठी रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्याची काळजी घेणे खूप महत्वाचे आहे. यासाठी रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर नारळाचे तेल लावणे फार हितकारक आहे.

नारळाचे तेल त्वचेसाठी खूप फायदेशीर आहे. हे त्वचेला ओलावा आणि पोषण प्रदान करते. त्यात निरोगी चरबी असतात, जी त्वचेला खोलवर मॉइश्चरायझ करतात.

नारळतेलात अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात. यामुळे मुरुम, डाग, पिगमेंटेशन आणि सुरकुत्या दूर करण्यास मदत करतात. चेहऱ्यावर नियमितपणे नारळाचे तेल लावल्याने त्वचा मऊ आणि चमकदार होते. रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर खोबरेल तेल लावल्याने सकाळी त्वचा मऊ आणि चमकदार दिसते.

नारळ तेल आणि कोरफड
कोरफडीचे जेल नारळाच्या तेलात मिसळून रात्री चेहऱ्यावर लावल्याने, त्वचेला मॉइश्चरायझ आणि हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते. याशिवाय त्वचेवरील डाग, मुरुमे, डाग आणि टॅनिंगपासून मुक्त होण्यास देखील मदत होते. एका भांड्यात 2 चमचे ताजे कोरफडीचे जेल घ्या. त्यात 2 चमचे खोबरेल तेल घाला आणि चांगले मिसळा. आता ते तुमच्या चेहऱ्यावर लावा आणि हलक्या हातांनी गोलाकार हालचालीत मसाज करावा. सुमारे 30 मिनिटांनी चेहरा पाण्याने धुवावा. रात्रभर चेहऱ्यावर ठेवू शकता. यामुळे तुमची त्वचा सकाळी मऊ आणि चमकदार दिसेल.

नारळ तेल आणि हळद
हळद नारळाच्या तेलात मिसळून रात्री चेहऱ्यावर लावल्याने, त्वचेवरील डाग, मुरुमे आणि रंगद्रव्य दूर करण्यास मदत करते. शिवाय त्वचेचा रंग देखील उजळतो. याकरता 2 चमचे नारळतेल घेऊन, त्यात चिमूटभर हळद घालावी. ही पेस्ट चेहऱ्यावर लावावी त्यानंतर सुमारे 10-15 मिनिटे मसाज करावा. यानंतर चेहरा साध्या पाण्याने धुवावा. यामुळे त्वचा चमकदार दिसू लागेल.

नारळ तेल आणि मध
मधामध्ये नारळतेल घातल्यास चेहऱ्याला अनोखा तजेला येतो. याकरता 2 चमचे नारळ तेल घेऊन, त्यात 1 चमचा मध घालावे. हे मिश्रण चेहऱ्यावर लावावे. त्यानंतर हलक्या हातानी मसाज करावा. मध त्वचेला ओलावा देते. तसेच त्वचा मऊ मुलायम होते. यामुळे मुरुम, डाग, पिगमेंटेशन आणि सुरकुत्या यासारख्या समस्या दूर होतात.

