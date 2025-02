रेल्वे स्टेशनवरील चेंगराचेंगरीचे व्हिडिओ एक्सवरून हटवण्यापेक्षा रेल्वेमंत्र्यांना हटवा, आदित्य ठाकरे बरसले

दिल्लीत झालेल्या चेंगराचेंगरीचे सर्व व्हिडीओ हटवा असे आदेश केंद्र सरकारने एक्सला (पूर्वीचे ट्विटर) दिले आहेत. त्या ऐवजी रेल्वेमंत्रालय सांभाळण्यात अपयशी ठरलेल्या रेल्वेमंत्र्यांना का हटवू नये? असा सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.

Why not remove the @RailMinIndia instead for his bag of failures in his term as railways minister?

To misuse the other department of IT, the minister holds, and use it to remove videos of his failure from @X, only speaks of his failure and desperate attempt to cover it up.

The… pic.twitter.com/vOZi3kKX1g

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 21, 2025