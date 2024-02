तेजस्वी यादव यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर साधला निशाणा, म्हणाले प्रियंका चोप्राला भेटतील पण….

शेतकरी आंदोलनादरम्यान बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. ‘शेतकरी आंदोलन करत आहेत, ज्यांना त्यांची व्यथा मांडण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची 2 मिनिटे हवी आहेत. पण पंतप्रधानांकडे त्यांच्यासाठी वेळ नाही, मात्र ते प्रियंका चोप्राला नक्कीच भेट देतील पण आमच्या शेतकरी बांधवांना भेटणार नाहीत असा टोला त्यांनी यावेळी लगावला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’मध्ये सहभागी होण्यासाठी ते येथे आले होते. त्यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केले.

#WATCH | During Bharat Jodo Nyay Yatra in Sasaram, former Bihar Deputy CM and RJD leader Tejashwi Yadav says “You all very well know how our CM is, he does not want to listen to anyone. He used to say ‘I will die, but won’t join BJP’…We decided to stay with Nitish ji, no matter… pic.twitter.com/OMaToTFhvp

— ANI (@ANI) February 16, 2024