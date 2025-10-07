सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राकेश किशोरवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे – रोहित पवार

सामना ऑनलाईन
|

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राकेश किशोरवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केलं आहे. X वर एक पोस्ट करत ते असं म्हणाले आहेत.

आपल्या पोस्टमध्ये रोहित पवार म्हणाले आहेत की, “मनुवादी वकील राकेश किशोर याला सरन्यायाधीश भूषण गवई साहेबांवरील हल्ल्याचा किंचितही पश्चाताप नाही. अद्यापही त्याची भाषा मग्रुरीचीच असून याचा अर्थ मनुवादी विचारांनी त्याचा मेंदू सडल्याचं दिसतंय. लोकशाहीत राहून लोकशाहीवर उलटणाऱ्या आणि संविधानाला आव्हान देणाऱ्या अशा विकृतावर तत्काळ देशद्रोहाचा कठोर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.”

ते म्हणाले की, “राकेश किशोर हा संघाशी संबंधित असल्याची माहिती समोर येत असल्याने संघाचीही बदनामी होत आहे, त्यामुळं संघानेही यावर तत्काळ यावर खुलासा करावा.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मोटार वाहन कायद्यांतर्गत नियम तयार करा, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना निर्देश

मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती नाही; हायकोर्टाचे सरकारला उत्तर सादर करण्याचे आदेश

हरियाणाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी स्वत:वर गोळी झाडून उचलले टोकाचे पाऊल

पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भात काय म्हणाले मुख्यमंत्री…

आर.आर. पाटील यांच्या सन्मानार्थ असलेल्या योजनेतून त्यांचे नाव काढणे खेदजनक; सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केला संताप

देश जळतोय आणि तू झोपतोय? परमात्म्याच्या आदेशामुळेच सरन्यायाधीशांवर बूट फेकला; हल्लेखोराचा दावा

प्रबोधनकारांचं पुस्तक अधिकाऱ्यावर फेकलं, महाराष्ट्रात संतापाची लाट

न्यायव्यवस्थेत आशेचा किरण दिसतोय, संविधान, घटनेचा आदर करत न्याय मिळण्याची आशा – संजय राऊत

मोदी- शहा यांनी न्यायव्यवस्थेचे धिंडवडे काढले आहे, हे त्याचेच रुप! संजय राऊत यांचा घणाघात