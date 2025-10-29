गुंडा गजा मारणेचा साथीदार रूपेश मारणे गजाआड

सामना ऑनलाईन
|

कुख्यात गुंड गजा मारणेचा जवळचा साथीदार आणि मागील नऊ महिन्यांपासून फरार असलेल्या रूपेश मारणेला कोथरूड पोलिसांच्या पथकाने अखेर अटक केली. मुळशी तालुक्यातील आंदगाव येथील एका बंगल्यात तो लपून बसला होता. मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास वेढा घालून त्याला अटक केली.

संगणक अभियंता तरुणाला मारहाण केल्याच्या प्रकरणात फेब्रुवारी 2025 रोजी गजानन मारणे व त्याच्या टोळीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर रूपेश मारणे फरार झाला होता. पोलिसांनी राज्यातील विविध ठिकाणी शोधमोहीम राबवूनही तो सापडत नव्हता. अखेर मुळशीतील आंदगाव येथे तो राहत असल्याची माहिती कोथरूड पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पथकाने पहाटे बंगल्याभोवती सापळा रचला. त्यानंतर रूपेश मारणे याला ताब्यात घेतले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

छटपूजेवरून घरी जाताना वाहन अपघातात तरुणाचा मृत्यू

पक्ष कार्यालयातील नाचगाण्याने पक्षाची प्रतिमा मलिन, जिल्हाध्यक्षांकडून अजितदादा गटाने मागवला खुलासा

शिवशस्त्र शौर्यगाथा प्रदर्शनाला अखेर सुरुवात; कोल्हापुरात प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारावर टिकेची झोड

शेतजमीन नियमित करण्यास दिरंगाई, हायकोर्टाकडून ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

हे करून पहा… दाढदुखी होत असेल तर…

असं झालं तर… वायफायचा राऊटर जळाला तर…

अबू सालेमच्या नावाने 72 लाखांची फसवणूक

मेट्रो स्थानकांच्या नावावरून काँग्रेस आक्रमक, देवी-देवता व महापुरुषांचा अपमान खपवून घेणार नाही! सिद्धिविनायक मंदिर स्थानकासमोर तीव्र आंदोलन

बलात्काऱ्याची केली हत्या; पीडितेची जन्मठेप रद्द; हायकोर्टाने ठोठावली दहा वर्षांची शिक्षा