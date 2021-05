अभिनेता सचिन पिळगांवकर तथा महागुरू यांनी काही दिवसांपूर्वी कोरोनावरील लसीचा दुसरा डोस घेतला. लस घेत असताना काढलेला फोटो त्यांनी फेसबुकवरून शेअर केला आहे. हा फोटो शेअर करत असताना फोटोबाबतची माहिती त्यांनी इंग्रजीमध्ये लिहिली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले होते की मला कळवायला आनंद होत आहे की मी लसीचा दुसरा डोसही घेतला आहे. बीकेसी इथल्या कोविड सेंटरमध्ये मी दुसरा डोस घेतला आहे. डॉक्टर ढेरे आणि त्यांचे पथक उत्तम सहकार्य करतात आणि मी त्यांचे कौतुक करतो. (‘I am happy to share that I have taken my 2nd dose of vaccination today at BKC jumbo COVID centre Dr Dhere & his team is very cooperative & I appreciate it’)

सचिन पिळगांवर यांना याच पोस्टवरून मराठी भाषा प्रेमींनी जाब विचारला आहे. ही पोस्ट इंग्रजीऐवजी मराठीत का लिहिली नाही असा सवाल बहुसंख्य लोकांनी महागुरूंना विचारला आहे.



यातील काही निवडक प्रतिक्रिया खालील प्रमाणे आहेत.

1 / 5

लक्ष्याच्या आठवणीने महागुरू भावुक

मराठी चित्रपट सृष्टीतील सर्वांचा लाडका दिवंगत अभिनेता लक्ष्या अर्थात लक्ष्मीकांत बेर्डे चा फोटो नुकताच दिग्गज अभिनेते सचिन पिळगावकर तथा महागुरु यांनी आपल्या फेसबुक अकाउंट वरून पोस्ट केला आहे. त्याला ‘मिस यू लक्ष्या’ अशी कॅप्शन दिली आहे. यावरूनच आजही त्यांच्या मनात त्याच्याविषयी आठवणी तशाच असल्याचे दिसून येते.

एकेकाळी मराठी प्रेक्षकांच्या मनावर सचिन पिळगावकर, अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे, आणि महेश कोठारे यांनी अधिराज्य गाजवले. त्यांचे प्रत्येक चित्रपट त्यावेळी प्रेक्षकांनी उचलून धरले. त्यांची ऑनस्क्रीन मैत्री जशी होती तशीच ऑफस्क्रीन सुद्धा होती. लक्ष्मीकांतचे अचानक जाणे सर्वांनाच चटका लावणारे होते मात्र आजही त्याच्या सहकलाकाराच्या मनात त्याच्याविषयी तेवढीच आत्मीयता दिसून येते.