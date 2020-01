सचिनने शेअर केला दिव्यांग मुलाच्या जिद्दीचा व्हिडीओ

‘भारतरत्न’ सचिन तेंडुलकरने 2020 सालच्या पहिल्याच दिवशी भावनात्मक व प्रेरणादायी व्हिडीओ शेअर केला. दोन्ही पायांनी दिव्यांग मुलगा इतर मुलांसोबत क्रिकेट खेळतानाचा व्हिडीओ पाहून सचिन तेंडुलकर भारावून गेला. याप्रसंगी जगभरातील जनतेला अपंग मुलाचा जिद्दीचा व्हिडीओ पाहून प्रेरणा घेण्याचा संदेश दिला.

<

Start your 2020 with the inspirational video of this kid Madda Ram playing cricket with his friends.

It warmed my heart and I am sure it will warm yours too. pic.twitter.com/Wgwh1kLegS

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 1, 2020