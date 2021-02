क्रीडा प्रेमींसाठी पर्वणी; सचिन, सेहवाग, लारा पुन्हा मैदानात उतरणार

टीम इंडियाचा माजी खेळाडू ‘मास्टर ब्लास्टर’ सचिन तेंडुलकर, ‘मुल्तान का सुल्तान’ विरेंद्र सेहवाग, वेस्ट इंडिजचा दिग्गज खेळाडू ब्रायन लारा हे पुन्हा मैदानात उतरणार आहे. या खेळाडूंना मैदानात पाहण्याची पर्वण क्रीडा प्रेमींना पुढील महिन्यात मिळणार आहे. रस्ते सुरक्षेसाठी आयोजित मालिकेमध्ये हे खेळाडू खेळताना दिसतील.

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरिज पुढील महिन्यात 5 मार्चला सुरु होणार आहे. याआधी ही सीरिज 4 मार्चला सुरु होणार होती, मात्र आता तारखेमध्ये बदल करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात झालेली ही सीरिज यंदा छत्तीसगडमधील रायपूर येथे होणार आहे. अंतिम लढतीसह एकूण 15 सामने येथे खेळले जाणार आहेत.

सचिन तेंलुलकर, विरेंद्र सेहवाग, ब्रायन लारा यासारख्या दिग्गज खेळाडूंना पुन्हा मैदानात पाहण्यासाठी क्रीडा प्रेमी उत्सुक आहेत. क्रिकेटप्रेमींसाठी ही सीरिज म्हणजे खास पर्वणी आहे. गेल्या वर्षी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढल्याने ही सीरिज रद्द करण्यात आली होती. परंतु आता पुन्हा एकदा या सीरिजचे आयोजन करण्यात आले आहे.

