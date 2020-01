‘फुलराणी’ सायना नेहवाल राजकारणाच्या कोर्टात, भाजपमध्ये प्रवेश

हिंदुस्थानची प्रसिद्ध बॅडमिंटनपटू ‘फुलराणी’ सायना नेहवाल हिने भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. सायनाने काही दिवसांपूर्वीच नागरिकत्व कायद्याचे समर्थन केले होते. त्यानंतर ती भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. भाजपच्या मुख्यालयात भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या उपस्थितीत सायनाने पक्षात प्रवेश केला.

Delhi: Badminton Player Saina Nehwal joins BJP in the presence of Party’s National General Secretary Arun Singh pic.twitter.com/uXPSJmDVcn

— ANI (@ANI) January 29, 2020