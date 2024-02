संदेशखळी प्रकरण – शाहजहान शेखला 55 दिवसानंतर अटक, ‘ईडी’च्या पथकावरील हल्ल्यानंतर झालेला फरार

पश्चिम बंगालमधील संदेशखळी हिंसाचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि तृणमूल काँग्रेसचा नेता शाहजहान शेख (वय – 53) याला अटक करण्यात आली आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर पश्चिम बंगाल पोलिसांनी शाहजहान शेख याला बुधवारी रात्री मिनाखान भागातून बेड्या ठोकल्या. त्यानंतर गुरुवारी सकाळी 5 वाजता त्याला बशीरघाट पोलीस स्थानकातील तुरुंगात ठेवण्यात आले. दुपारी दोनच्या सुमारास त्याला न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.

मिनाखानचे पोलीस अधिकारी अमीनुल इस्लाम खान यांनी शाहजहान शेखच्या (Sheikh Shahjahan) अटकेच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. ईडीच्या पथकावर झालेल्या हल्ल्यानंतर तो फरार झाला होता. तेव्हापासून त्याचा शोध सुरू होता. अखेर उत्तर 24 परगना जिल्ह्यातील मिनाखान भागातून त्याला अटक करण्यात आली. येथील एका घरामध्ये तो लपून बसला होता.

Sheikh Shahjahan will be produced before the Basirhat Court at 2 pm today: SDPO of Minakhan, Aminul Islam Khan https://t.co/fJI8SD7acY

— ANI (@ANI) February 29, 2024